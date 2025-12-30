Hakim MK Anwar Usman Pensiun Tahun Depan, MA Bentuk Pansel Cari Penggantinya

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memastikan telah memulai proses seleksi untuk mencari pengganti hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, yang akan memasuki masa purnatugas pada 2026. MA pun membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mencari pengganti ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Mahkamah Agung telah membuat Pansel, Panitia Seleksi. Itu kurang lebih saya tandatangani mungkin dua bulan yang lalu Panselnya,” kata Ketua MA Sunarto dalam refleksi akhir tahun 2025 yang digelar di Balairung MA, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Ia menyampaikan Pansel tersebut langsung dipimpin Wakil Ketua MA Suharto. Nantinya, Pansel ini akan berisi para akademisi hingga praktisi hukum.

Ia berharap Pansel ini dapat menghasilkan kandidat pengganti Anwar Usman yang benar-benar memiliki kapabilitas sebagai seorang hakim. Terpenting, sosok tersebut juga harus memiliki iman yang kuat.

“Jabatan diberikan kepada orang yang tidak tahu apa-apa, berisiko. Tapi juga jabatan diberikan kepada orang yang pintar, cerdas, tahu banyak hal tetapi tidak punya iman, itu berisiko juga. Tidak takut kepada Tuhan,” ujarnya.

“Oleh karena itu, saya berharap kandidat-kandidat atau usulan yang akan diajukan oleh Mahkamah Agung adalah putra-putra terbaik Mahkamah Agung,” tuturnya.

(Arief Setyadi )