Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hakim MK Anwar Usman Pensiun Tahun Depan, MA Bentuk Pansel Cari Penggantinya

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |17:28 WIB
Hakim MK Anwar Usman Pensiun Tahun Depan, MA Bentuk Pansel Cari Penggantinya
MA bentuk Pansel cari pengganti Hakim MK Anwar Usman (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) memastikan telah memulai proses seleksi untuk mencari pengganti hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, yang akan memasuki masa purnatugas pada 2026. MA pun membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mencari pengganti ipar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Mahkamah Agung telah membuat Pansel, Panitia Seleksi. Itu kurang lebih saya tandatangani mungkin dua bulan yang lalu Panselnya,” kata Ketua MA Sunarto dalam refleksi akhir tahun 2025 yang digelar di Balairung MA, Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Ia menyampaikan Pansel tersebut langsung dipimpin Wakil Ketua MA Suharto. Nantinya, Pansel ini akan berisi para akademisi hingga praktisi hukum.

Ia berharap Pansel ini dapat menghasilkan kandidat pengganti Anwar Usman yang benar-benar memiliki kapabilitas sebagai seorang hakim. Terpenting, sosok tersebut juga harus memiliki iman yang kuat.

“Jabatan diberikan kepada orang yang tidak tahu apa-apa, berisiko. Tapi juga jabatan diberikan kepada orang yang pintar, cerdas, tahu banyak hal tetapi tidak punya iman, itu berisiko juga. Tidak takut kepada Tuhan,” ujarnya.

“Oleh karena itu, saya berharap kandidat-kandidat atau usulan yang akan diajukan oleh Mahkamah Agung adalah putra-putra terbaik Mahkamah Agung,” tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186298/mk-EF9r_large.jpg
MK Tolak Gugatan Pembatasan Jabatan Ketum Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176796/mk-KVR1_large.jpg
MK Bakal Putuskan 3 Perkara Uji Materiil UU Kejaksaan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3156009/mk-48xz_large.jpg
Permohon Meninggal Dunia, MK Gugurkan Gugatan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/337/3143311/putusan_mk_soal_sd_mp_gratis_perindo_harap_jadi_langkah_sejahterakan_rakyat-TIHq_large.jpg
Putusan MK soal SD-SMP Gratis, Perindo Harap Jadi Langkah Sejahterakan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075451/mk-Z2Pj_large.jpg
Mantan Gubernur Sultra hingga Eks Dirut Uji Materi UU Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3052878/mk-ltf0_large.jpg
Jubir MK Senang, Bangga dan Gembira karena Banjir Dukungan Terkait Putusan Aturan Pilkada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement