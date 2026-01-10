Heboh, Langit Warna Pink Menyelimuti Birmingham Inggris

BIRMINGHAM - Saat salju langka menyelimuti sebagian besar wilayah West Midlands (Birmingham), Inggris, pada Kamis 8 Januari 2025 malam, masyarakat dikejutkan fenomena yang memukau berupa langit berwarna pink atau merah muda.

Banyak spekulasi beredar di media sosial mengenai apakah fenomena tersebut merupakan matahari terbenam yang sangat cerah, ataukah Cahaya Utara (Northern Lights) yang muncul secara tiba-tiba.

Namun, ternyata sumber dari pemandangan tersebut berasal dari lampu LED merah muda yang digunakan di lapangan sepak bola milik Birmingham City. Langit di seluruh penjuru kota berubah menjadi warna merah muda yang memukau, dengan gambar-gambar serupa juga dibagikan dari Hednesford di Staffordshire.

Presenter cuaca BBC, Simon King, mengatakan bahwa tutupan awan dan hujan salju membuat langit menjadi lebih reflektif, dan stadion St Andrew’s milik Birmingham City terbukti sebagai sumber cahaya tersebut.

Hednesford Town Football Club mengunggah di media sosial bahwa fenomena serupa yang terjadi awal pekan ini disebabkan oleh lampu LED lapangan mereka yang digunakan membantu rumput tumbuh dan pulih. “(Selain itu) menjaga kami tetap siap untuk mengejar tiga poin, bukan aurora," ujarnya melansir BBC, Sabtu (10/1/2026).