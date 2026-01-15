Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

GT Semanggi 2 Ditutup Sementara, Ada Pembongkaran Rangka Papan Informasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |00:09 WIB
GT Semanggi 2 Ditutup Sementara, Ada Pembongkaran Rangka Papan Informasi
Ilustrasi jalan tol (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Ginanjar Bekti R menyatakan Gerbang Tol (GT) Semanggi 2 ditutup sementara. Hal itu dilakukan karena ada pembongkaran rangka papan informasi di on ramp Gerbang Tol (GT) Semanggi 2 KM 07+000 Ruas Tol Dalam Kota arah Cawang.

“Pelaksanaan pembongkaran rangka papan informasi ini dilaksanakan pada Rabu, 14 Januari 2026, mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB. Pengguna jalan dapat menggunakan gerbang tol sebelumnya, yaitu GT Semanggi 1 atau GT Kuningan 2 yang berada setelah GT Semanggi 2,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut. Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya serta mengantisipasi waktu dan rute perjalanan.

“Pastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. Diharapkan pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan,” tuturnya.

Pengguna jalan juga diimbau mengantisipasi perubahan cuaca serta memastikan kendaraan dan pengendara dalam kondisi prima. Informasi terkini seputar kondisi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga Group wilayah Jabodetabek dan Bandung dapat diakses melalui kanal informasi resmi Jasa Marga.

(Arief Setyadi )

      

