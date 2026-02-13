Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolres Bima Kota Nonaktif Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Narkoba

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |21:45 WIB
Kapolres Bima Kota Nonaktif Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Narkoba
AKBP Didik Putra Kuncoro (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba menetapkan Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso menjelaskan penetapan tersangka dilakukan penyidik usai melaksanakan gelar perkara pada Jumat, 13 Februari 2026, siang.

"Hasil gelar perkara, melanjutkan ke proses penyidikan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro," kata Eko, Jumat (13/2/2026).

Eko menyebut dalam gelar perkara tersebut Didik dinilai terbukti atas kepemilikan koper berwarna putih yang berisi narkoba di kediaman Aipda Dianita di Tangerang, Banten.

Barang bukti narkoba yang ditemukan berupa sabu seberat 16,3 gram, ekstasi 49 butir dan dua butir sisa pakai (23,5 gram), alprazolam 19 butir, happy five dua butir, serta ketamin lima gram.

Berdasarkan temuan tersebut, Eko Hadi mengatakan seluruh peserta gelar sepakat meningkatkan status Didik menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"Peserta gelar sepakat untuk melaksanakan proses penyidikan dengan Pasal 609 Ayat (2) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Lampiran I Nomor Urut 9 UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kepada tersangka AKBP Didik Putra Kuncoro," tutur Eko.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201392/polri-p0gB_large.jpg
Kapolres Bima Kota Dicopot karena Diduga Terima Aliran Dana dari Bandar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3201104/polri-kYFz_large.jpg
Polisi Tangkap Influencer AW dan Istrinya di Jaksel karena Berkebun Ganja, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/338/3200170/narkoba-zEU6_large.jpg
Edarkan Sabu, Seorang Wanita Diciduk di Kemayoran Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199784/narkoba-LaGI_large.jpg
Breaking News! BNN Bongkar Sindikat Narkoba Internasional Golden Triangle, Sita 160 Kg Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199697/narkoba-oTHM_large.jpg
Polda Metro Bongkar Peredaran Isi Narkoba di Apartemen Jakbar, 2 Wanita Cantik Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/340/3198610/polresta_malang_konpers_narkoba-ZHWR_large.jpg
Polresta Malang Tangkap 36 Tersangka Kasus Narkoba, Sita Ganja hingga Sabu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement