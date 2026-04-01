Pesawat Militer Rusia Jatuh di Krimea, Tewaskan 29 Penumpang dan Awak

Pesawat Militer Rusia Jatuh di Krimea, Tewaskan 29 Penumpang dan Awak
JAKARTA - Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu (1/4/2026) mengatakan bahwa salah satu pesawat militernya jatuh di Semenanjung Krimea, menewaskan seluruh 29 orang di dalamnya. Pesawat militer An-26 itu membawa 23 penumpang dan enam awak saat jatuh.

“Selama penerbangan terjadwal di atas Semenanjung Krimea pada 31 Maret sekitar pukul 18.00 waktu Moskow (15.00 GMT), komunikasi dengan pesawat angkut militer An-26 terputus,” kata kementerian sebagaimana dilansir TRT.

Tim pencarian dan penyelamatan kemudian menemukan lokasi kecelakaan dan memastikan tidak ada korban selamat. Sebuah komisi kementerian telah dikirim untuk menyelidiki insiden tersebut di tempat kejadian.

Menurut sumber yang dikutip RIA Novosti, pesawat itu jatuh di daerah berbatu. Kementerian menambahkan bahwa sejauh ini belum ditemukan bukti hantaman eksternal, dengan kerusakan teknis dianggap sebagai penyebab awal kecelakaan.

Semenanjung Krimea bergabung dengan Rusia pada Februari 2014, dan Presiden Rusia Vladimir Putin secara resmi membagi wilayah tersebut menjadi dua subjek federal terpisah dari Federasi Rusia pada bulan berikutnya.

