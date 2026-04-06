Purbaya Bantah Isu APBN Tersisa Dua Minggu, Minta Masyarakat Tak Khawatir

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |17:35 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersisa dua minggu lagi. Ia menegaskan, isu tersebut tidak benar. Untuk itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir.

“Jadi masyarakat nggak usah khawatir, apalagi dengan bilang dua minggu saya sudah kehabisan uang, itu salah besar. Banyak yang nyebarin begitu katanya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Purbaya juga memastikan, pemerintah memiliki bantalan fiskal untuk menghadapi harga minyak di tengah ketidakpastian global senilai Rp420 triliun dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Namun, Purbaya menegaskan, pemerintah belum memakai dana tersebut.

“Nanti kelihatan perkembangan ekonominya seperti apa. Kan saya takut, jadi jaga-jaga dulu. Misalnya, walaupun saya bilang nggak mungkin, harga minyak dunia bertahan di USD 150 per barel dalam waktu lama,” ucap Purbaya.

“Kan kita mesti jaga stabilitas, nanti kita akan pikir mana yang paling pas. Tapi yang jelas begini, kita punya bantalan, itu saja,” pungkasnya.

