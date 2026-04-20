Kaesang Minta Kader PSI Kolaborasi dengan Partai Lain Termasuk Gerindra

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengajak kadernya untuk dapat berkolaborasi dengan kader partai lain. Bahkan, termasuk Partai Gerindra.

"Jadi kita bekerja keras, kita berdampingan, kolaborasi saja dengan partai di sini, partainya Pak Gubernur, Partai Gerindra. Kita juga bisa ajak kolaborasi Partai Golkar di sini,” ujarnya saat Rakorwil di Lampung, Minggu (19/4/2026).

Kaesang menekankan kadernya agar menjaga nama baik partai. Pun dengan pengurus di Lampung, Kaesang titip agar semua kader bekerja keras supaya bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, Kaesang juga menghadiri pelantikan Pengurus DPW PSI Lampung.

"Saya titip PSI di Provinsi Lampung, saya percayakan PSI di Provinsi Lampung di tangan bapak dan ibu yang ada di sini semua,” tuturnya.

Dalam menghadapi kerasnya politik, kata Kaesang, semua kader harus berjuang dan mulai mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik pada 2029. "Tujuan kita untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia adalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

