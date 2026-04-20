Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kaesang Minta Kader PSI Kolaborasi dengan Partai Lain Termasuk Gerindra

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |08:50 WIB
Kaesang Minta Kader PSI Kolaborasi dengan Partai Lain Termasuk Gerindra
Ketum PSI Kaesang Pangarep (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengajak kadernya untuk dapat berkolaborasi dengan kader partai lain. Bahkan, termasuk Partai Gerindra.

"Jadi kita bekerja keras, kita berdampingan, kolaborasi saja dengan partai di sini, partainya Pak Gubernur,  Partai Gerindra. Kita juga bisa ajak kolaborasi Partai Golkar di sini,” ujarnya saat Rakorwil di Lampung, Minggu (19/4/2026).

Kaesang menekankan kadernya agar menjaga nama baik partai. Pun dengan pengurus di Lampung, Kaesang titip agar semua kader bekerja keras supaya bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan ini, Kaesang juga menghadiri pelantikan Pengurus DPW PSI Lampung.

"Saya titip PSI di Provinsi Lampung, saya percayakan PSI di Provinsi Lampung di tangan bapak dan ibu yang ada di sini semua,” tuturnya.

Dalam menghadapi kerasnya politik, kata Kaesang, semua kader harus berjuang dan mulai mempersiapkan diri menghadapi kontestasi politik pada 2029. "Tujuan kita untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia adalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
parpol PSI Kaesang Pangarep
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement