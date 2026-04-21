Sanksi Peserta Curang UTBK: Dicoret dari SNPMB Semua Jalur

JAKARTA - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), masih menemukan praktik kecurangan yang dilakukan peserta. Panitia SNPMB menyatakan, peserta yang kedapatan curang akan dicoret dari proses seleksi tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Prof. Eduart Wolok, saat konferensi pers hari pertama pelaksanaan UTBK 2026, Selasa (21/4/2026).

"Untuk peserta yang kedapatan berbuat curang, baik menggunakan jasa joki maupun alat bantu dan sebagainya, sudah pasti akan diblacklist dan dicoret dari proses SNPMB," kata Eduart.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, telah menerima informasi bahwa sejumlah perguruan tinggi (PT) juga tidak mentolerir bentuk kecurangan tersebut.

Beberapa perguruan tinggi bahkan menyatakan tidak akan menerima peserta yang terbukti curang melalui jalur mandiri.

"Bahkan, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menyatakan tidak akan menerima di jalur mandiri," ujarnya.