Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sanksi Peserta Curang UTBK: Dicoret dari SNPMB Semua Jalur

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |11:14 WIB
Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)/foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), masih menemukan praktik kecurangan yang dilakukan peserta. Panitia SNPMB menyatakan, peserta yang kedapatan curang akan dicoret dari proses seleksi tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Prof. Eduart Wolok, saat konferensi pers hari pertama pelaksanaan UTBK 2026, Selasa (21/4/2026).

"Untuk peserta yang kedapatan berbuat curang, baik menggunakan jasa joki maupun alat bantu dan sebagainya, sudah pasti akan diblacklist dan dicoret dari proses SNPMB," kata Eduart.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, telah menerima informasi bahwa sejumlah perguruan tinggi (PT) juga tidak mentolerir bentuk kecurangan tersebut.

Beberapa perguruan tinggi bahkan menyatakan tidak akan menerima peserta yang terbukti curang melalui jalur mandiri.

"Bahkan, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menyatakan tidak akan menerima di jalur mandiri," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213722//seleksi_nasional_penerimaan_mahasiswa_baru-P6wX_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/65/3211930//utbk-WCPN_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/65/3211929//kampus-J2A5_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/65/3211731//utbk-FODr_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/65/3210965//utbk-hOBm_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/65/3210506//snbp-WZaf_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement