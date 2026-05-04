Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Bakal Miskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |10:29 WIB
Bareskrim Bakal Miskinkan Pengoplos LPG dengan Pasal TPPU
Pengoplos LPG Bakal Dimiskinkan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bareksrim Polri mengembangkan penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Nantinya para tersangka bakal dimiskinkan dengan dijerat pasal tindak pidana pencucian uang.

"Tentunya kami akan menerapkan pasal Undang-Undang Migas, sekaligus Undang-Undang TPPU untuk memiskinkan para pelaku-pelaku kejahatan ini," kata Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Mohammad Irhamni, Senin (4/5/2026).

Menurut Irhamni, subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Sehingga segala penyalahgunaan terhadap barang bersubsidi merupakan kejahatan yang sangat merugikan.

Bareskrim menginstruksikan kepada berbagai satuan polisi untuk meningkatkan intensitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Peningkatan intensitas penegakan hukum salah satunya dilakukan melalui pembentukan satuan tugas atau satgas di level polda hingga polres.

Bareskrim mengungkap kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di Klaten. Dalam kasus ini ditetapkan dua tersangka yakni KA selaku penyuntik gas dan ARP selaku sopir pick up pengangkut gas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216078//ilustrasi-8jHs_large.jpg
Tindak Lanjuti Laporan, Bareskrim Polri Ungkap Kasus Penyalahgunaan LPG Subsidi di Klaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/320/3215947//lpg-4bdC_large.jpg
Tarif Listrik, Harga BBM dan LPG di Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/340/3216068//bareskrim_bongkar_penyalahgunaan_lpg_subsidi_di_klaten-QRzf_large.jpeg
Penyalahgunaan LPG Subsidi di Klaten Dibongkar Bareskrim, 2 Tersangka Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215564//pgn-kw75_large.jpg
Manfaatkan Gas Domestik, Pengembangan CNG demi Kurangi Impor LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215555//narkoba-4OqX_large.jpg
Polri Sita Aset Keluarga Bandar Koh Erwin Rp15,3 Miliar, Diduga Hasil Cuci Uang Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215227//lpg-SZuP_large.jpg
Bea Masuk LPG Industri Petrokimia Dibebaskan Selama 6 Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement