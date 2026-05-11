Gelar Parents Meeting Atlet Basket, Wakil Ketua DPRD: Pentingnya Orang Tua Terlibat

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Andri S Permana tegaskan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pembinaan atlet pelajar. (Foto: dok DPRD Kota Tangerang)

TANGERANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Andri S Permana tegaskan pentingnya keterlibatan orang tua dalam proses pembinaan atlet pelajar sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang berprestasi dan berkarakter.

Hal tersebut disampaikan Andri saat menghadiri kegiatan Parents Meeting dan Parents Talk atlet basket pelajar Kota Tangerang dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 2026 di ruang Paripurna, Minggu (10/5/2026).

Kegiatan yang diinisiasi jajaran pengurus cabang olahraga basket tersebut menghadirkan orang tua atlet, pelatih, serta narasumber motivasi dan parenting. Rangkaian ini guna memperkuat sinergi antara keluarga dan pembinaan olahraga pelajar.

Andri yang juga Ketua Perbasi Kota Tangerang menyampaikan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang penyampaian program latihan atlet, tetapi juga wadah edukasi bagi orang tua dalam mendukung perkembangan anak-anak mereka selama menjalani proses pembinaan olahraga.

“Hari ini kita mengikuti kegiatan parents meeting dan parents talk bersama orang tua atlet basket pelajar Kota Tangerang. Kegiatan ini menjadi bekal penting bagi para orang tua yang anaknya sedang dipersiapkan menghadapi POPDA 2026," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, tidak hanya memaparkan program latihan, tetapi juga ada seminar motivasi dan parenting agar orang tua ikut terlibat aktif dalam perkembangan anak-anaknya.