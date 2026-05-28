HOME NEWS NASIONAL

321 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek pada Libur Panjang Hari Raya Iduladha 1447H

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |14:43 WIB
GT Tol Cikampek (foto: dok ist)
JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono menyebutkan, volume lalu lintas (lalin) keluar wilayah Jabotabek pada H-1 sampai H libur panjang Hari Raya Iduladha 1447H atau pada Selasa-Rabu (26-27 Mei 2026) mencapai 321.039 kendaraan.

"Angka tersebut merupakan akumulasi arus lalin dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung), GT Cikupa (menuju arah Merak), dan GT Ciawi (menuju arah Puncak). Total volume lalin yang keluar wilayah Jabotabek ini meningkat 19,62% jika dibandingkan dengan lalin normal (268.392 kendaraan)," ujarnya pada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, distribusi lalin keluar Jabotabek menuju ke tiga arah, yaitu mayoritas sebanyak 156.206 kendaraan (48,7%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 86.786 kendaraan (27,0%) menuju arah Barat (Merak), dan 78.047 kendaraan (24,3%) menuju arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut. Pertama, arah Timur atau Trans Jawa-Bandung, lalin keluar Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 81.030 kendaraan, meningkat sebesar 52,67% dari lalin normal. Lalin keluar Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 75.176 kendaraan, meningkat 35,26% dari lalin normal.

"Total lalin keluar Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 156.206 kendaraan, meningkat sebesar 43,76% dari lalin normal," tuturnya.

 

