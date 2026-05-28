HOME NEWS NASIONAL

Mendiktisaintek Ungkap Temuan Awal soal Dugaan Peneliti RI Gunakan Riset Palsu

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |20:40 WIB
Mendiktisaintek Ungkap Temuan Awal soal Dugaan Peneliti RI Gunakan Riset Palsu
Mendiktisaintek, Brian Yuliarto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mengungkap temuan awal terkait identitas sejumlah peneliti asal Indonesia yang diduga menggunakan riset palsu dalam forum ilmiah dunia.

"Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia," kata Brian kepada wartawan, Kamis (28/5/2026).

Meski demikian, ia menegaskan persoalan tersebut tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi terhadap ekosistem riset nasional secara luas.

Di sisi lain, Brian menyampaikan bahwa Indonesia memiliki mekanisme tata kelola integritas riset melalui perguruan tinggi, komite etik, LPPM, sistem penjaminan mutu akademik, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dari Kemdiktisaintek maupun BRIN sesuai kewenangannya.

Untuk penelitian yang dilakukan dosen dan peneliti di Indonesia, prosesnya berada dalam koridor pemantauan berkala guna menjaga mutu hasil penelitian.

"Sejak tahap pengajuan proposal, penelitian melalui proses review bertingkat mulai dari LPPM hingga tim reviewer Kemdiktisaintek. Pada tahap pelaksanaan, laporan kemajuan dan laporan akhir juga dievaluasi dan dimonitoring," ujarnya.

 

