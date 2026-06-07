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Pekan Depan, Dasco Sebut Satgas Mulai Rapat Antisipasi Gelombang PHK 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |15:55 WIB
Pekan Depan, Dasco Sebut Satgas Mulai Rapat Antisipasi Gelombang PHK 
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Satgas Mitigasi PHK akan menggelar rapat untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai langkah ini untuk merespons situasi dan kondisi ekonomi saat ini.

“Mungkin pekan depan ini sudah saya dengar akan ada rapat-rapat dalam hal memitigasi PHK-PHK yang ada,” kata Dasco saat memberi sambutan di acara Kongres III KPBI di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

Ia memastikan rapat itu juga akan membahas masukan dari para ketua serikat pekerja, salah satunya perihal titik rawan yang terkena dampak PHK.

“Nah, sehingga kita harapkan kerja sama yang baik antara para pihak,” ucap Dasco.

Lebih lanjut, Dasco mengapresiasi kinerja Desk Ketenagakerjaan Polri yang banyak membantu dalam merelokasi daerah terdampak PHK. “Ini menurut kami hal yang sangat baik dan kalau perlu ditingkatkan dalam skala yang lebih besar di satgas mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh di pihak pemerintah,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Sufmi Dasco Ahmad PHK Massal PHK
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