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MUI Soroti Dugaan Korupsi MBG, Minta Pengelola BGN Berintegritas dan Akuntabel

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |19:30 WIB
MUI Soroti Dugaan Korupsi MBG, Minta Pengelola BGN Berintegritas dan Akuntabel
Dadan Hindayana Ditahan Kejagung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, menyoroti dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN). 

Menurutnya, kasus tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan tata kelola sekaligus memperkuat integritas para pengelola lembaga tersebut.

Buya Amirsyah menegaskan, bahwa perbaikan sistem tata kelola BGN merupakan langkah strategis yang harus diiringi dengan pembenahan mentalitas dan kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

"Maka pengelola yang harus memiliki integritas, kapasitas, dan akuntabilitas sehingga seluruh jajaran pengelola BGN betul-betul harus teruji," ujar Buya Amirsyah, Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, peristiwa ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dalam menentukan figur-figur yang akan memimpin BGN ke depan. Ia menilai pemimpin baru harus memiliki rekam jejak yang baik dan mampu menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, MUI mendorong penguatan sistem tata kelola berdasarkan prinsip good corporate governance (GCG) guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif dalam pengelolaan program-program BGN.

 

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