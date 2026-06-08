Nanik Bakal Rekrut Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak Jadi Dewan Pengarah BGN

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang memastikan akan merekrut profesor ahli gizi hingga dokter anak untuk masuk dalam struktur Dewan Pengarah BGN. Hal ini dilakukan untuk memastikan menu MBG yang disajikan ke penerima manfaat memenuhi gizi seimbang.

"Di SOTK sebetulnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor dokter anak," kata Nanik usai dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Nanik mengatakan, setidaknya ada 5 hingga 7 orang yang akan mengisi posisi Dewan Pengarah BGN. Nanik menjelaskan mereka bertugas memberikan petunjuk dan arahan kepada pimpinan BGN terkait gizi seimbang.

"Jadi nanti yang akan meng-guidance kami, yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin di antara tujuh orang itu, lima kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi," jelasnya.

Nanik pun memastikan pihaknya akan meningkatkan kualitas MBG. Dia akan mengecek secara rutin dapur-dapur MBG untuk memastikan kualitas makanan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.

“Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000, atau 1.000 saja. Itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan,” tutur Nanik.