Ribuan Relawan SPPG Gelar Aksi Damai Dukung MBG Tetap Lanjut

JAKARTA - Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dan di sejumlah daerah. Mereka mendukung pemerintah agar program makan bergizi gratis (MBG) dilanjutkan.

Pantauan Okezone Senin (22/6/2026), terlihat emak-emak yang melakukan unjuk rasa mengenakan baju berwarna putih dan kerudung merah.

Sementara itu, ribuan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menyuarakan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka meminta pemerintah memastikan program tersebut tetap berlanjut karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Massa aksi berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ibu-ibu dan anak muda yang bekerja sebagai relawan SPPG, pemilik yayasan atau dapur MBG, hingga anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Sawaludin Aweng mengatakan, kehadiran ribuan relawan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG yang dinilai telah membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan gizi anak-anak sekolah.

"Kami hadir di sini untuk menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis harus tetap dilanjutkan. Program ini bukan hanya soal makanan, tetapi menyangkut masa depan generasi muda dan pemenuhan gizi anak-anak kita," kata Sawaludin.

Menurutnya, manfaat program MBG tidak hanya dirasakan oleh para penerima manfaat, tetapi juga telah menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat desa.

"Program ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Banyak pemuda yang bekerja di dapur MBG, petani dan pedagang juga mendapatkan manfaat karena bahan baku dibeli dari masyarakat sekitar," katanya.