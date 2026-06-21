Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Damai Dukung MBG Digelar di Jakarta Besok, Diklaim Diikuti 50.000 Orang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |17:05 WIB
Aksi Damai Dukung MBG Digelar di Jakarta Besok, Diklaim Diikuti 50.000 Orang
Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta, Edi Marzuki mengatakan bahwa aksi ini akan diikuti 50 ribu orang.
A
A
A

JAKARTA - Aliansi Masyarakat Jakarta akan menggelar aksi damai untuk mendukung berlanjutnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi ini akan digelar di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Senin (22/6/2026) besok.

Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta, Edi Marzuki, mengatakan aksi ini akanikuti oleh 50.000 masyarakat Jakarta. Ia menyebut aksi akan dimulai dengan long march dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju Patung Kuda.

"Kami dari Aliansi Masyarakat Jakarta pada hari Senin besok tanggal 22 Juni 2026 jam 14.00 WIB sampai selesai akan melakukan long march dan aksi damai bersama 50.000 masyarakat dari seluruh penjuru Jakarta untuk mendukung program utama Presiden Prabowo agar melanjutkan MBG (Makan Bergizi Gratis)," ucap Edi kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).

Edi mengatakan aksi ini terbuka lebar bagi seluruh elemen masyarakat yang hendak bergabung dan mendukung program pemerintah itu. Bahkan ia menyebut kalangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan hadir.

"Oleh sebab itu, kami dari Aliansi Masyarakat Jakarta ingin mengajak saudara-saudara semua dari seluruh penjuru tanah air yang peduli dengan gizi anak-anak sekolah, yang peduli dengan lowongan kerja, juga yang peduli dengan keberlangsungan UMKM di daerah-daerah untuk hadir bersama kami guna long march dan aksi mendukung Presiden Prabowo," tegas Edi.

Dalam aksi itu, massa juga akan mendukung pemerintah untuk menegakkan hukum tindak pidana korupsi yang tengah diusut pemerintah. Aksi ini, kata dia, merupakan aksi lanjutan yang pada pekan lalu juga sempat digelar.

"Kami mohon maaf apabila aksi damai kami besok membuat masyarakat terganggu akibat kemacetan lalu lintas dan sekaligus mengingatkan kepada para warga masyarakat yang bergabung besok dalam aksi damai beserta long march supaya tertib, tertib dalam perjalanan, tertib dalam melakukan aksi," tandasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225249//mbg-0b9o_large.jpg
76 Sekolah di Pulau Jawa Tak Dapat MBG Lagi, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224736//agustina_arumsari-EqBS_large.jpg
BGN Evaluasi Insentif Dapur MBG, Tak Lagi Flat Rp6 Juta per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224733//presiden_prabowo_subianto-3KYm_large.jpg
Soroti Program MBG, Emir Qatar Bakal Kunjungi Indonesia pada Akhir 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224730//wakil_kepala_bgn_agustina_arumsari-GLIC_large.jpg
BGN Pastikan Anggaran MBG pada 2027 Bakal Berkurang, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/320/3224625//purbaya-Jp7C_large.jpg
Purbaya Bakal Temui Kepala BGN Pekan Ini, Efisiensi MBG Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224621//koalisi_mbg_demo-7bjr_large.jpg
Koalisi Masyarakat Peduli MBG Gelar Aksi di Depan Gedung DPR, Ajukan 5 Tuntutan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement