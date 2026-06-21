Aksi Damai Dukung MBG Digelar di Jakarta Besok, Diklaim Diikuti 50.000 Orang

Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta, Edi Marzuki mengatakan bahwa aksi ini akan diikuti 50 ribu orang.

JAKARTA - Aliansi Masyarakat Jakarta akan menggelar aksi damai untuk mendukung berlanjutnya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi ini akan digelar di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Senin (22/6/2026) besok.

Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta, Edi Marzuki, mengatakan aksi ini akanikuti oleh 50.000 masyarakat Jakarta. Ia menyebut aksi akan dimulai dengan long march dari depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menuju Patung Kuda.

"Kami dari Aliansi Masyarakat Jakarta pada hari Senin besok tanggal 22 Juni 2026 jam 14.00 WIB sampai selesai akan melakukan long march dan aksi damai bersama 50.000 masyarakat dari seluruh penjuru Jakarta untuk mendukung program utama Presiden Prabowo agar melanjutkan MBG (Makan Bergizi Gratis)," ucap Edi kepada wartawan, Minggu (21/6/2026).

Edi mengatakan aksi ini terbuka lebar bagi seluruh elemen masyarakat yang hendak bergabung dan mendukung program pemerintah itu. Bahkan ia menyebut kalangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan hadir.

"Oleh sebab itu, kami dari Aliansi Masyarakat Jakarta ingin mengajak saudara-saudara semua dari seluruh penjuru tanah air yang peduli dengan gizi anak-anak sekolah, yang peduli dengan lowongan kerja, juga yang peduli dengan keberlangsungan UMKM di daerah-daerah untuk hadir bersama kami guna long march dan aksi mendukung Presiden Prabowo," tegas Edi.

Dalam aksi itu, massa juga akan mendukung pemerintah untuk menegakkan hukum tindak pidana korupsi yang tengah diusut pemerintah. Aksi ini, kata dia, merupakan aksi lanjutan yang pada pekan lalu juga sempat digelar.

"Kami mohon maaf apabila aksi damai kami besok membuat masyarakat terganggu akibat kemacetan lalu lintas dan sekaligus mengingatkan kepada para warga masyarakat yang bergabung besok dalam aksi damai beserta long march supaya tertib, tertib dalam perjalanan, tertib dalam melakukan aksi," tandasnya.

(Rahman Asmardika)

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