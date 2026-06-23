Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buntut Keterangan Sony Sonjaya, Kejagung Selidiki Dugaan Proyek CCTV Fiktif MBG

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |17:18 WIB
Buntut Keterangan Sony Sonjaya, Kejagung Selidiki Dugaan Proyek CCTV Fiktif MBG
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami dugaan kejanggalan proyek pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan sistem sidik jari senilai lebih dari Rp300 miliar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejanggalan ini sebelumnya diungkap oleh mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, selama pemeriksaan pekan lalu.

“Untuk pengadaan CCTV memang sedang kami cek ya, sedang kami cek,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarief Sulaeman Nahdi kepada wartawan, Selasa (23/6/2026).

Selain itu, Syarief menyebutkan bahwa pihaknya juga mempelajari adanya 41 nama yang diduga terlibat yang disampaikan oleh Sony.

“Sedangkan nama-nama itu juga sedang kami pelajari. Nama-nama itu sedang kami pelajari apakah hal itu merupakan suatu tindak pidana atau penyimpangan lain, atau sesuatu yang lebih besar. Itu yang sedang kami dalami dalam penyidikan ini,” ujar dia.

“Namun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kewenangan untuk memverifikasi titik-titik SPPG itu memang ada pada yang bersangkutan,” sambung dia.

Sebelumnya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menjalani pemeriksaan oleh Jampidsus Kejagung RI atas kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Menurut pengacaranya, Krisna Murti, Sony membeberkan tentang dugaan proyek fiktif dalam program MBG kaitannya pengadaan CCTV dan sidik jari.

"Ada lebih menarik, tadi Pak Sony mengungkap yang lebih besar daripada kerugian negara. Sebelum Pak Sony masuk, itu ada kontrak yang namanya CCTV dengan pengadaan sidik jari," ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/337/3226096//kejagung-l9EL_large.jpg
Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya di Kasus MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/337/3225785//kejagung_ri_menangkap_dpo_kasus_penipuan_batubara_richard_muljadi-OSgI_large.JPG
Kejagung RI Tangkap DPO Kasus Penipuan Batu Bara Richard Muljadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/21/338/3225747//koordinator_aliansi_masyarakat_jakarta_edi_marzuki-fOQl_large.jpg
Aksi Damai Dukung MBG Digelar di Jakarta Besok, Diklaim Diikuti 50.000 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225483//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-WV3C_large.jpg
KPK Soal Dugaan Korupsi MBG: Kami Tak Akan Duplikasi Penanganan Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/337/3225343//korupsi_mbg-RUYq_large.jpg
Peran Tersangka Baru di Kasus Korupsi BGN, Jual Titik Dapur MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/337/3225301//tersangka_ghs_dibawa_keluar_oleh_petugas_kejagung_ri_ke_mobil_tahanan-wnWy_large.jpg
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG, Ini Tampangnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement