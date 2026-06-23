Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Madura, Prabowo Disambut Meriah Ribuan Warga di Sampang

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |13:35 WIB
Kunjungi Madura, Prabowo Disambut Meriah Ribuan Warga di Sampang
Presiden Prabowo Subianto di Madura (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Suasana penuh semangat dan kegembiraan menyelimuti Lapangan Lar-Lar hingga sepanjang ruas jalan menuju lokasi peresmian di Jalan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Madura, Selasa (23/6/2026).

Setibanya di helipad Lapangan Lar-Lar, Prabowo melanjutkan perjalanan menuju lokasi peresmian ruas jalan dari Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menggunakan kendaraan Maung. Namun, sebelum tiba di lokasi acara, perhatian masyarakat sudah lebih dulu tertuju pada iring-iringan kendaraan yang membawa Kepala Negara.

Di sepanjang jalan yang dilalui, warga dari berbagai kalangan usia memadati sisi jalan untuk menyambut kedatangan Presiden. Mereka membawa bendera Merah Putih berukuran kecil, melambaikan tangan, hingga meneriakkan nama Prabowo dengan penuh antusias.

Sapaan hangat masyarakat itu pun mendapat respons langsung dari Presiden. Dari atas kendaraan Maung, Prabowo beberapa kali melambaikan tangan kepada warga yang menyambutnya dengan suka cita.

Bagi masyarakat Desa Lar-Lar, kesempatan melihat Presiden dari dekat menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Hani, salah seorang warga, mengaku rela datang dari jauh demi menyaksikan langsung kehadiran Presiden Prabowo di desanya.

"Sungguh luar biasa. Alhamdulillah dengan puji syukur, kami semua rakyat Desa Lar-Lar bisa bertemu dengan Presiden Pak Prabowo Subianto," ujar Hani.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/470/3226040//prabowo_subianto-uqk7_large.png
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan: Jadi Urat Nadi Perekonomian Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225966//mendiktisaintek-CEoj_large.jpg
Prabowo Gandeng Imperial College London Bangun 10 Universitas Kedokteran di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225906//prabowo-t09U_large.jpg
Breaking News! Prabowo Resmi Teken UU Polri, Ini Isi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/337/3225832//pemerintah-quE0_large.jpeg
Relawan Serukan Konsolidasi Nasional untuk Kawal Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/455/3225822//rosan-OdTX_large.jpg
Bos Danantara Lapor Prabowo, 300 BUMN Bakal Dirampingkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/22/320/3225819//prabowo_subianto-CwZc_large.jpg
Prabowo Pangkas 1.000 BUMN, Berhasil Konsolidasikan 258 Perusahaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement