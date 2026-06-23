Kunjungi Madura, Prabowo Disambut Meriah Ribuan Warga di Sampang

JAKARTA - Suasana penuh semangat dan kegembiraan menyelimuti Lapangan Lar-Lar hingga sepanjang ruas jalan menuju lokasi peresmian di Jalan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Madura, Selasa (23/6/2026).

Setibanya di helipad Lapangan Lar-Lar, Prabowo melanjutkan perjalanan menuju lokasi peresmian ruas jalan dari Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) menggunakan kendaraan Maung. Namun, sebelum tiba di lokasi acara, perhatian masyarakat sudah lebih dulu tertuju pada iring-iringan kendaraan yang membawa Kepala Negara.

Di sepanjang jalan yang dilalui, warga dari berbagai kalangan usia memadati sisi jalan untuk menyambut kedatangan Presiden. Mereka membawa bendera Merah Putih berukuran kecil, melambaikan tangan, hingga meneriakkan nama Prabowo dengan penuh antusias.

Sapaan hangat masyarakat itu pun mendapat respons langsung dari Presiden. Dari atas kendaraan Maung, Prabowo beberapa kali melambaikan tangan kepada warga yang menyambutnya dengan suka cita.

Bagi masyarakat Desa Lar-Lar, kesempatan melihat Presiden dari dekat menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Hani, salah seorang warga, mengaku rela datang dari jauh demi menyaksikan langsung kehadiran Presiden Prabowo di desanya.

"Sungguh luar biasa. Alhamdulillah dengan puji syukur, kami semua rakyat Desa Lar-Lar bisa bertemu dengan Presiden Pak Prabowo Subianto," ujar Hani.