Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan, Begini Respons Jokowi

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang tidak menahan dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah palsu, Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Menurut Jokowi, keputusan tersebut merupakan kewenangan penuh kejaksaan yang harus dihormati.

"Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, kita harus menghargai itu," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (23/6/2026).

Jokowi menegaskan, yang terpenting adalah seluruh proses hukum tetap berjalan hingga persidangan. Ia meminta semua pihak menghormati mekanisme hukum yang sedang berlangsung.

Saat ditanya apakah dirinya kecewa terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak ditahan, Presiden RI ke-7 itu kembali menegaskan, bahwa keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan kejaksaan.

Sebagaimana diketahui, Kejari Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo dan Dokter Tifa setelah menerima pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari Polda Metro Jaya.

Meski tidak dilakukan penahanan, proses hukum terhadap keduanya tetap berlanjut. Perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku hingga tahap persidangan.



(Awaludin)

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