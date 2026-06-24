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Pecahkan Rekor Muri, Lebih dari Seribu Orang Menggambar Soeharto

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |10:57 WIB
Pecahkan Rekor Muri, Lebih dari Seribu Orang Menggambar Soeharto
Pecahkan rekor Muri, lebih dari seribu orang menggambar Soeharto (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA – Universitas Trilogi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menenangah (Kemendikdasmen) menggelar lomba menggambar sketsa Jenderal Besar TNI (Purn.) HM Soeharto bertema Seribu Goresan Sejarah pada Rabu (24/6/2026) di Universitas Trilogi, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam rangka memperingati 105 tahun kelahiran mantan Presiden RI tersebut.

Sebanyak 1.105 peserta mengikuti kegiatan lomba menggambar sketsa Soeharto tersebut. Mereka terdiri atas anak-anak sekolah, mahasiswa, hingga masyarakat umum lainnya, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, dengan mengenakan kaos berwarna putih dan celana hitam.

Lomba digelar di Atrium Universitas Trilogi, yang mana peserta memenuhi atrium kampus tersebut, mulai dari bagian dalam hingga luarnya. Tampak foto-foto Soeharto dipajang di setiap sudut atrium tempat digelarnya lomba.

Lomba menggambar sketsa wajah Soeharto, yang mana contohnya telah diberikan oleh panitia kepada para peserta. Semua peserta tampak antusias mengikuti lomba menggambar sketsa tersebut.

Dalam kegiatan itu hadir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, yang saat datang sempat menyapa sejumlah peserta lomba. Abdul Mu'ti bakal menjadi salah satu pemateri dalam seminar di kampus tersebut bersama tokoh lainnya, yakni Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Fuad Bawazier, dan Letjen TNI (Purn.) Dr. Anton Nugroho.

(Arief Setyadi )

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