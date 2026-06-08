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Cara Soeharto Tunjuk Pembantu hingga Jejak Kejawennya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |19:37 WIB
Cara Soeharto Tunjuk Pembantu hingga Jejak Kejawennya
Cara Soeharto Tunjuk Pembantu hingga Jejak Kejawennya/Okezone
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JAKARTA – Presiden ke-2 RI Soeharto dikenal sebagai sosok tegas saat memimpin Indonesia 32 tahun.  Dia juga dijuluki The Smiling General atau jenderal yang tersenyum.

Penulis Buku Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen, Bambang Wiwoho menilai, Soeharto adalah sosok pemimpin yang mengambil keputusan berbasis kalkulasi politik dan tradisi kebatinan Jawa.

"Orang yang menjalani laku spiritual pasti akan membentuk cita dirinya. Memang setiap orang akan berbeda dalam memetik perjalanan spiritualnya,’’ kata Wiwoho saat jumpa pers Peluncuran Buku Buku Laku Spiritual Pak Harto, Indonesia dan Kejawen di Jakarta, Senin (8/6/2026).

‘’Dan Pak Harto menggunakan feeling itu dalam merumuskan strategi politik dalam masa pemerintahannya. Ia menyerap energi alam itu, atau yang disebut Joyo Prabowo,"lanjutnya.

Sementara yang kedua, lanjutnya, Soeharto melakukan Cipta Roso Karso, yaitu dalam Islam dikenal dengan istilah Napsu, Kalbu, dan Akal Pikiran.

"Hal yang sama sebenarnya juga dilakukan oleh beberapa pimpinan terkenal dunia, hanya saja berbeda sebutannya. Intinya adalah, bagaimana dalam membuat kebijakan bukan hanya memperhitungkan angka tapi juga harus selaras dengan alam itu sendiri dan rasa manusiawi manusia," ungkapnya.

Wiwoho mengaku melakukan aktivitas napak tilas ke sejumlah lokasi yang kerap dikunjungi Soeharto. Ia menjelaskan isi buku ini  akan berbeda dengan pandangan umum masyarakat tentang mistis yang selalu dikaitkan dengan sosok gaib.

 

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Topik Artikel :
viral Kisah Soeharto Soeharto
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