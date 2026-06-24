Prabowo Sindir Penolak MBG: Tak Ada yang Lebih Genting dari Perut Lapar!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pihak-pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia sempat menanggapi antusiasme peserta yang membentangkan spanduk bertuliskan "Lanjutkan MBG".

"Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya, oke," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung adanya pihak yang tidak mendukung pelaksanaan program MBG. Ia meminta agar kritik terhadap program tersebut diuji langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran, terutama anak-anak.