Gempa Dahsyat Guncang Venezuela, 32 Tewas dan 700 Luka-Luka

CARACAS – Korban jiwa akibat gempa bumi yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Presiden sementara Venezuela, Rodriguez, menyatakan sedikitnya 32 orang meninggal dunia dan sekitar 700 lainnya mengalami luka-luka akibat bencana tersebut.

Rodriguez mengatakan, tim penyelamat masih bekerja di sejumlah wilayah terdampak untuk mengevakuasi korban dan mencari warga yang diduga masih tertimbun reruntuhan.

Menurutnya, wilayah yang mengalami dampak paling parah adalah Kota La Guaira yang berada di pesisir Karibia, tepat di sebelah utara ibu kota Caracas.

"Daerah ini telah menjadi zona bencana. Tim penyelamat saat ini terus berupaya menyelamatkan nyawa," ujar Rodriguez.

Ia menambahkan, puluhan bangunan di La Guaira dilaporkan runtuh akibat guncangan gempa yang kuat. Kondisi tersebut membuat proses evakuasi berlangsung sulit dan membutuhkan dukungan tambahan.

Rodriguez bahkan menyebut situasi di La Guaira sebagai "tragedi yang sesungguhnya" mengingat besarnya kerusakan yang terjadi dan banyaknya warga yang terdampak.