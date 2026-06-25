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DPR Soroti Kualitas Pendidikan dalam Program Dokter Spesialis Berbasis RS

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |10:25 WIB
DPR Soroti Kualitas Pendidikan dalam Program Dokter Spesialis Berbasis RS
Gedung DPR (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Adela Kanasya Adies, menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan dalam pelaksanaan program hospital-based residency atau pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di berbagai daerah.

Adela menilai, kebijakan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit memiliki tujuan yang sangat baik, terutama untuk mempercepat pemerataan tenaga dokter spesialis di berbagai wilayah Indonesia.

“Saya melihat tujuan dari program spesialis berbasis rumah sakit ini sangat baik, terutama untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di berbagai daerah. Saya sangat mengapresiasi semangat besar di balik kebijakan ini,” ujar Adela.

Meski demikian, ia mengingatkan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kesiapan tenaga pendidik klinis di rumah sakit pendidikan. Ketersediaan pembimbing yang kompeten menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas lulusan dokter spesialis.

Selain itu, Adela juga menekankan pentingnya memastikan peserta didik memperoleh pengalaman klinis yang memadai dan beragam selama masa pendidikan. Menurutnya, paparan terhadap berbagai jenis kasus dengan tingkat kompleksitas yang berbeda menjadi bagian penting dalam membentuk kompetensi dokter spesialis.

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Topik Artikel :
DPR RI Dokter pendidikan
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