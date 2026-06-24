Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PN Jaktim Tetapkan Susunan Majelis Hakim Perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |21:30 WIB
PN Jaktim Tetapkan Susunan Majelis Hakim Perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa
Roy Suryo dan Dokter Tifa (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menetapkan susunan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara, dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dua terdakwa dalam perkara tersebut adalah Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Juru Bicara PN Jakarta Timur, Immanuel Tarigan, mengatakan perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa teregister dalam dua nomor perkara yang berbeda. Meski demikian, keduanya akan diperiksa oleh susunan majelis hakim yang sama.

"Hakim Ketua Majelis Christina Endarwati dengan Hakim Anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina," ujar Immanuel saat dikonfirmasi, Rabu (24/6/2026).

Immanuel menjelaskan, perbedaan hanya terdapat pada susunan panitera pengganti. Untuk perkara Roy Suryo, panitera pengganti yang ditunjuk adalah Joyo Supriyanto dan Zuliana Maro.

Sementara untuk perkara Dokter Tifa, panitera penggantinya adalah Erni dan Hendra Gunawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226381//roy_suryo_dan_dokter_tifa-8azZ_large.jpg
Dokter Tifa dan Roy Suryo Tak Ditahan Selama Persidangan Kasus Ijazah Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226358//roy_suryo_dan_dokter_tifa-abkm_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi Masuk Persidangan, Dokter Tifa Lebih Dulu Disidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226352//dokter_tifa-RDYv_large.jpg
Beda Langkah dengan Roy Suryo, Dokter Tifa Cabut Gugatan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226280//bonatua-q5dS_large.jpg
Kasus Ijazah Jokowi, Bonatua Gugat KPU hingga Rektor UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226228//viral-L1dw_large.jpg
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Terkait Penggeledahan di PN Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226226//viral-8FsY_large.jpg
Roy Suryo dan Dokter Tifa Segera Disidang, IPW: Jaksa Harus Berani Buktikan Dakwaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement