Menkes Bongkar Masalah Terbesar Dokter: Bukan Pasien, Tapi Rekan Sejawat!

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, bahwa perundungan atau bullying dari sesama rekan sejawat menjadi persoalan yang paling banyak dikeluhkan dokter kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Hal itu disampaikan Budi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI yang membahas perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis serta tenaga kesehatan, Kamis (25/6/2026).

"Agak mengagetkan saya, ternyata paling banyak yang dikeluhkan oleh dokter adalah perundungan yang masuk ke kami," ujar Budi.

Menurutnya, praktik perundungan tersebut tidak hanya datang dari rekan kerja, tetapi juga dari dokter senior di lingkungan tempat mereka bertugas. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada kenyamanan dan kesehatan mental tenaga medis.

Selain perundungan, Kemenkes juga menerima berbagai laporan terkait ancaman terhadap tenaga kesehatan. Salah satunya adalah ancaman dari pasien yang tidak terima dengan tindakan medis yang diberikan.

"Yang menarik adalah ada ancaman dari pasien kalau dia dituntut. Ini yang harus kita jaga dan lindungi, terutama tenaga medis yang bekerja sesuai prosedur," kata Budi.