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Menkes Pastikan Korban Penyekapan di Bandung Jalani Rehabilitasi dan Rekonstruksi Medis

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |16:59 WIB
Menkes Pastikan Korban Penyekapan di Bandung Jalani Rehabilitasi dan Rekonstruksi Medis
Menteri Kesehatan Budi Gunawan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah akan memberikan penanganan medis terbaik bagi YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat.

Menurut Budi, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab memastikan korban memperoleh perawatan yang optimal selama menjalani proses pemulihan. Saat ini, penanganan terhadap korban telah dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

"Kemenkes tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa perawatan yang paling optimal kita berikan ke yang bersangkutan, dan itu sudah berjalan di RSHS," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Budi menjelaskan, proses perawatan tidak hanya berfokus pada penanganan kondisi kesehatan saat ini, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi medis sesuai kebutuhan korban.

"Termasuk rehabilitasi. Bukan operasi plastik, rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan standar medis," ujarnya.

 

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