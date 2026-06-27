Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan Caddy Golf di Tangerang

TANGERANG - Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menangkap pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita yang bekerja sebagai caddy golf di Kelapa Indah, Kota Tangerang, Banten.

“Benar, pelaku sudah diamankan di Polres Metro Tangerang Kota,” kata Plt Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan saat dihubungi, Sabtu (27/6/2026).

Iwan menerangkan, pelaku berinisial FP tersebut diamankan di rumahnya di wilayah Lampung pada Jumat 26 Juni 2026 kemarin. “(Pelaku) inisial FP, ditangkap kemarin di rumahnya di Lampung pada pukul 09.00 WIB,” ujar dia.

Iwan menambahkan, saat ini pelaku sudah berada di Polres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa lebih mendalam. Iwan menjelaskan, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Selasa 23 Juni malam hari.

Berdasarkan penyelidikan sementara, diduga penganiayaan terjadi karena persoalan pribadi antara pelaku dan korban. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman.