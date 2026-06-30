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HUT ke-544 Bogor Usung Helaran Mapag Pajajaran Anyar, Cetak Rekor Muri 2.000 Pemain Karinding 

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |16:12 WIB
HUT ke-544 Bogor Usung Helaran Mapag Pajajaran Anyar, Cetak Rekor Muri 2.000 Pemain Karinding 
HUT ke-544 Kabupaten Bogor usung Helaran Mapag Pajajaran Anyar. (Foto: dok Pemkab Bogor)
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BOGOR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar helaran perayaan penutupan Hari Jadi Bogor (HJB) ke-544 dengan tema Mapag Pajajaran Anyar di Cibinong, Minggu (28/6/2026). 

Kegiatan HUT Kabupaten Bogor tersebut diisi dengan permainan alat musik sunda karinding sebanyak 2.000 peserta. Permainan Karinding itu juga mendapatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). 

Acara itu juga sekaligus meresmikan alun-alun Tegar Beriman, Kereta Kencana, Gerbang Tritangtu Di Buana dan pemberian simbolis air dan tanah di 40 Kecamatan.

Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan terbuka untuk masyarakat. Ribuan masyarakat berkumpul di satu tempat untuk memeriahkan Helaran.

"Kegiatan helaran ini kita lihat bukan hanya di internal SKPD tapi kecamatan pun kolaborasi dari mulai mulai mengangkat seni budayanya sejarahnya dan ini cukup luar biasa," kata dia. 

Dia berharap kegiatan serupa juga dilaksanakan di tahun selanjutnya dengan lebih meriah serta melibatkan banyak masyarakat.

"Kita harapkan di HJB tahun depan bisa lebih dimaksimalkan lagi dan insyaallah dengan semangat nya pak bupati kita tinggal mendukung semua dan akan lebih meriah lagi," tutur Jaro Ade.

(Anindita Trinoviana)

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