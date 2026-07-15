Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasan Nasbi: Presiden Komitmen Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |22:05 WIB
Hasan Nasbi: Presiden Komitmen Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen besarnya untuk memerangi dan memberantas korupsi, demikian disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi pada Rabu (15/7/2026). Pernyataan ini disampaikan Hasan menanggapi pertanyaan mengenai kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah.

"Pemberantasan korupsi kan komitmen besarnya Presiden. Salah satu perang besar yang dicanangkan Presiden kan pemberantasan korupsi," tegas Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hasan juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo dilakukan tanpa pandang bulu.

"Jadi, pemberantasan korupsi pasti jalan terus tanpa pandang bulu. Gitu, itu kan komitmen Presiden," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230359//presiden_prabowo-Z7WI_large.jpeg
Prabowo Groundbreaking Blok Gas Masela Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230284//prabowo_subianto-DAmj_large.jpg
Prabowo Kumpulkan Menteri hingga Dirut BUMN Bahas Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230273//prabowo_subianto-feuE_large.jpg
Prabowo Segera Resmikan Ladang Gas Raksasa Blok Masela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230261//prabowo-fsMF_large.jpg
Luhut Menghadap Prabowo Selama 3 Jam di Hambalang, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/337/3230248//prabowo-DOTL_large.jpg
Prabowo Berhasil Pangkas Masa Tunggu Haji, dari 40 Tahun Jadi 26 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230164//prabowo-fhyq_large.jpg
Presiden Prabowo Diundang Pemerintah Iran Kunjungi Teheran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement