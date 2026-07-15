Hasan Nasbi: Presiden Komitmen Berantas Korupsi Tanpa Pandang Bulu

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen besarnya untuk memerangi dan memberantas korupsi, demikian disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi pada Rabu (15/7/2026). Pernyataan ini disampaikan Hasan menanggapi pertanyaan mengenai kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Febrie Adriansyah.

"Pemberantasan korupsi kan komitmen besarnya Presiden. Salah satu perang besar yang dicanangkan Presiden kan pemberantasan korupsi," tegas Hasan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hasan juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo dilakukan tanpa pandang bulu.

"Jadi, pemberantasan korupsi pasti jalan terus tanpa pandang bulu. Gitu, itu kan komitmen Presiden," pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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