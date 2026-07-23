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Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun Jadi Polemik, Ini Respons Dirut Agrinas

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |21:40 WIB
Pengadaan Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun Jadi Polemik, Ini Respons Dirut Agrinas
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota.
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JAKARTA – Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, belum memberikan penjelasan terkait isu anggaran pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih senilai Rp1,8 triliun yang belakangan menjadi sorotan publik.

Alih-alih menjawab substansi pertanyaan awak media, Joao justru meminta agar isu tersebut diramaikan terlebih dahulu sebelum dirinya memberikan klarifikasi.

"Tanya yang... tanya yang ini... kalian nguatin dulu deh biar rame. Kalau udah rame, udah peak, baru nanti saya jelasin. Biar selesai kayak gitu. Kalau sekarang nanti goreng-goreng nanti," kata Joao di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Saat diingatkan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah dipertanyakan oleh anggota DPR dalam rapat, Joao kembali merespons dengan nada santai. Menurutnya, ramainya pemberitaan justru menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Agrinas kepada masyarakat.

"Iya, enggak apa-apa. Biar rame dulu, biar kalian muat-muat dulu deh. Biar rame-ramein dulu. Ini kesempatan saya bisa promosi gratis. Kan Anda bisa promosiin saya, kan selalu gitu," ujarnya.

Joao menilai pemberitaan mengenai isu tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperkenalkan Agrinas maupun program Koperasi Desa Merah Putih kepada publik.

"Enggak apa-apa, benar enggak apa-apa. Anda promosiin kita gratis, nanti baru kita jelasin biar orang tahu gitu. Enggak apa-apa, boleh enggak apa-apa juga, promosiin gratis dulu," katanya.

Namun, ketika awak media mengingatkan bahwa klarifikasi diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, Joao tetap enggan memberikan penjelasan.

 

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