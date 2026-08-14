48 Negara Hadiri FGBMFI World Convention 2026, Bali Jadi Titik Temu Pengusaha Dunia

BALI - Bali menjadi pusat pertemuan para pengusaha dan profesional dari berbagai negara melalui Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) World Convention 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Bali International Convention Centre (BICC), The Nusa Dua, tersebut diikuti delegasi dari 48 negara. Konvensi ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan 50 tahun Jubilee FGBMFI dengan mengusung tema “One Fire One Vision for Acceleration.”

Selain menjadi ruang pertemuan internasional, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperluas jejaring, menyatukan visi, serta membuka peluang kolaborasi di bidang bisnis dan kehidupan sosial.

National President Full Gospel Indonesia, Dalie Sutanto, mengatakan Bali dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki reputasi sebagai destinasi internasional. Selain itu, Bali dinilai memiliki dukungan fasilitas yang memadai serta karakter masyarakat yang ramah.

"Mereka berduyun-duyun ke sini, dan ini yang terbesar. Perkumpulan ini tidak menyentuh sama sekali ke politik. Kami hanya berdoa supaya terjadi kedamaian. Kami percaya, di mana ada kedamaian, di situ ada kenyamanan untuk bangsa dan negara. Harapan kita, bangsa ini lebih baik dan lebih besar karena ada kemakmuran," kata Dalie, Kamis 13 Agustus 2026.

Sementara itu, Presiden Internasional FGBMFI, Fransis Uwoso, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak hanya menjadi wadah bagi para pengusaha Kristen. Menurutnya, FGBMFI merupakan komunitas yang mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang yang memiliki pengalaman hidup dan cerita perubahan masing-masing.

"Walaupun kami adalah pengusaha Kristen, kami bukan pendeta. Kami adalah laki-laki dan perempuan biasa yang terlibat dalam dunia bisnis," ujar Fransis.