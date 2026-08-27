Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan Mengerikan Melanda Aljazair, 12 Orang Tewas

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 27 Agustus 2026 |10:56 WIB
Kebakaran Hutan Mengerikan Melanda Aljazair, 12 Orang Tewas
Petugaskan Padamkan Kebakaran Hutan di Aljazair (foto: Reuters)
A
A
A

ALJAZAIR - Sedikitnya 12 orang tewas dan 54 lainnya terluka akibat kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di timur laut Aljazair. Puluhan keluarga terpaksa dievakuasi dari kawasan yang terdampak paling parah.

Menteri Dalam Negeri Aljazair Said Sayoud mengatakan, korban jiwa tercatat di tiga provinsi, yakni Jijel, Bejaia, dan Tizi Ouzou.

"Lima kematian tercatat di prefektur Jijel, empat di prefektur Bejaia, dan tiga di prefektur Tizi Ouzou," kata Sayoud saat mengunjungi sebuah rumah sakit di Souk El Thenine, Bejaia, dilansir Al Jazeera, Kamis (27/8/2026).

Sayoud datang ke rumah sakit tersebut untuk memantau kondisi korban yang mengalami luka bakar dan gangguan akibat menghirup asap.

Menurut kantor berita resmi Aljazair, sebanyak 54 orang dirawat akibat kebakaran. Enam di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.

Ratusan Titik Kebakaran

Kebakaran terjadi di tengah gelombang panas ekstrem yang melanda Aljazair dan negara tetangganya, Tunisia.

Tim Perlindungan Sipil Aljazair mencatat 154 kebakaran di berbagai wilayah pada Rabu. Dari jumlah tersebut, 36 kebakaran terjadi di Provinsi Bejaia dan 18 di antaranya telah berhasil dikendalikan.

Sayoud mengatakan petugas telah berhasil memadamkan kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk Skikda, El Tarf, Bouira, Tizi Ouzou, dan Tebessa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238371//karhutla-z4WN_large.jpg
El Nino Perbesar Risiko Karhutla, Pencegahan Tak Cukup Andalkan Pemadaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/482/3238315//karhutla-KSts_large.png
Karhutla Kalimantan, Kemenkes Siapkan Tim Krisis Antisipasi ISPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238330//purbaya-gI1d_large.jpg
Purbaya Siap Cairkan Anggaran Karhutla, Ingatkan BNPB Jangan Mark Up!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238328//menkeu_purbaya-9CM4_large.jpeg
Update Penanganan Karhutla, Purbaya Bakal Tambah Anggaran Bencana BNPB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/33/3238255//agnez_mo-zQay_large.jpeg
Agnez Mo Pulang ke Indonesia, Siap Galang Dana untuk Korban Karhutla Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/25/320/3238240//kebakaran_hutan-iFvK_large.jpg
Ini Daftar 6 Perusahaan yang Disanksi Imbas Karhutla di Kalimantan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement