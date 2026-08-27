Kebakaran Hutan Mengerikan Melanda Aljazair, 12 Orang Tewas

ALJAZAIR - Sedikitnya 12 orang tewas dan 54 lainnya terluka akibat kebakaran hutan yang melanda sejumlah wilayah di timur laut Aljazair. Puluhan keluarga terpaksa dievakuasi dari kawasan yang terdampak paling parah.

Menteri Dalam Negeri Aljazair Said Sayoud mengatakan, korban jiwa tercatat di tiga provinsi, yakni Jijel, Bejaia, dan Tizi Ouzou.

"Lima kematian tercatat di prefektur Jijel, empat di prefektur Bejaia, dan tiga di prefektur Tizi Ouzou," kata Sayoud saat mengunjungi sebuah rumah sakit di Souk El Thenine, Bejaia, dilansir Al Jazeera, Kamis (27/8/2026).

Sayoud datang ke rumah sakit tersebut untuk memantau kondisi korban yang mengalami luka bakar dan gangguan akibat menghirup asap.

Menurut kantor berita resmi Aljazair, sebanyak 54 orang dirawat akibat kebakaran. Enam di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis.

Ratusan Titik Kebakaran

Kebakaran terjadi di tengah gelombang panas ekstrem yang melanda Aljazair dan negara tetangganya, Tunisia.

Tim Perlindungan Sipil Aljazair mencatat 154 kebakaran di berbagai wilayah pada Rabu. Dari jumlah tersebut, 36 kebakaran terjadi di Provinsi Bejaia dan 18 di antaranya telah berhasil dikendalikan.

Sayoud mengatakan petugas telah berhasil memadamkan kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk Skikda, El Tarf, Bouira, Tizi Ouzou, dan Tebessa.