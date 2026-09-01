Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh! Pria Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan dalam Gardu Listrik LRT Pancoran

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |21:25 WIB
Heboh! Pria Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan dalam Gardu Listrik LRT Pancoran
Pria Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan dalam Gardu Listrik LRT Pancoran
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat dihebohkan dengan temuan mayat pria tanpa identitas di dalam gardu listrik LRT Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2026), malam.  Pria tersebut viral di media sosial.

"Kami dari Polsek Pancoran menemukan bahwa korban Mr. X," kata Kapolsek Pancoran Kompol Suminto kepada awak media.

Dalam temuan sementara, Polisi menemukan kantong plastik dan gergaji dari mayat tersebut. Polisi menduga korban tersengat listrik.

"Korban masuk dari bawah dengan membawa kantong plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai dua di gardu tersebut. Diduga tersengat listrik tegangan tinggi," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/612/3239232//viral-cbvR_large.jpg
Viral! Seorang Ayah Menggali Kuburan untuk Mengenalkan Kematian ke Putrinya yang Sakit Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/01/340/3239367//viral-7b6N_large.jpg
Viral Jembatan Pangandaran Ambruk saat Bupati dan Rombongan Melintas, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239239//viral-edgu_large.jpg
Polda Metro Buka Suara soal Isu Kawal Sejumlah Truk Angkut Massa Bawa Bambu saat Demo Ricuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/194/3239228//oklin-ECSF_large.jpg
Profil dan Potret Oklin Fia yang Kembali Dihujat Imbas Padukan Hijab dengan Bustier Top
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/612/3239133//viral_bule_amerika_dan_gadis_maluku-bxql_large.jpg
Viral! Effort Bule Amerika Temui Pujaan Hatinya di Maluku, Habiskan Rp21 Juta dan 4 Kali Transit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/18/3239161//tangkapan_layar_video_bocah_6_tahun_diselamatkan_dari_tumpukan_lumpur_dan_puing_banjir_nepal-yWuS_large.jpg
Momen Ajaib, Bocah 6 Tahun Diselamatkan dari Timbunan Lumpur Banjir Nepal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement