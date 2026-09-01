Heboh! Pria Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan dalam Gardu Listrik LRT Pancoran

JAKARTA - Masyarakat dihebohkan dengan temuan mayat pria tanpa identitas di dalam gardu listrik LRT Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (1/9/2026), malam. Pria tersebut viral di media sosial.

"Kami dari Polsek Pancoran menemukan bahwa korban Mr. X," kata Kapolsek Pancoran Kompol Suminto kepada awak media.

Dalam temuan sementara, Polisi menemukan kantong plastik dan gergaji dari mayat tersebut. Polisi menduga korban tersengat listrik.

"Korban masuk dari bawah dengan membawa kantong plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai dua di gardu tersebut. Diduga tersengat listrik tegangan tinggi," tutupnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.