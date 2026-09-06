Gunung Ile Lewotolok di NTT Kembali Erupsi, Kirim Kolom Asap hingga 600 Meter

JAKARTA - Gunung Ile Lewotolok di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi pada Minggu, (6/9/2026) pukul 06.41 WITA. Letusan terkuat mengirim kolom asap hingga 600 meter ke udara.

Aktivitas Gunung Ile Lewotolok terpantau tinggi dalam beberapa hari terakhir, dengan 378 letusan terpantau Pos Pengamatan Gunung Api dalam 24 jam pada Jumat, (4/9/2026).

Gunung Ile Lewotolok saat ini masih berstatus Level II atau Waspada. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak memasuki radius 2 kilometer dari pusat aktivitas kawah, serta radius 3 kilometer pada sektor selatan dan tenggara.

(Rahman Asmardika)

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