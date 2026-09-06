Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Ile Lewotolok di NTT Kembali Erupsi, Kirim Kolom Asap hingga 600 Meter

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |13:34 WIB
Gunung Ile Lewotolok di NTT Kembali Erupsi, Kirim Kolom Asap hingga 600 Meter
Gunung Ile Lewotolok.
A
A
A

JAKARTA - Gunung Ile Lewotolok di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi pada Minggu, (6/9/2026) pukul 06.41 WITA. Letusan terkuat mengirim kolom asap hingga 600 meter ke udara.

Aktivitas Gunung Ile Lewotolok terpantau tinggi dalam beberapa hari terakhir, dengan 378 letusan terpantau Pos Pengamatan Gunung Api dalam 24 jam pada Jumat, (4/9/2026).

Gunung Ile Lewotolok saat ini masih berstatus Level II atau Waspada. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak memasuki radius 2 kilometer dari pusat aktivitas kawah, serta radius 3 kilometer pada sektor selatan dan tenggara.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/320/3240259//inalum-wK9G_large.jpg
Percepat Pemulihan NTT, 10 Ton Beras Disalurkan untuk Korban Gempa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/337/3239208//ilustrasi-T8Lw_large.jpg
BMKG Catat 10.232 Gempa Susulan Pascagempa M7,7 Flores, 157 Dirasakan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/337/3239055//gempa_susulan_masih_terus_berlangsung_di_flores-WalI_large.jpg
BMKG Catat 9.765 Gempa Susulan Pascagempa M7,7 Flores, 155 Dirasakan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/22/340/3237687//partai_perindo_kabupaten_sikka_menyalurkan_bantuan_untuk_warga_terdampak_gempa_ntt_di_desa_dera-jGBL_large.jpeg
Perindo Sikka Salurkan Bantuan 1 Ton Beras untuk Korban Gempa Desa Gera, Dorong Pemulihan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236666//purbaya-y4El_large.jpg
Purbaya Siapkan Dana Bencana Rp5 Triliun, Bisa Ditambah Jika Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/320/3236604//gempa-e4dY_large.jpg
Pemulihan Listrik, BBM hingga Jaringan Komunikasi Pascagempa NTT Dipercepat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement