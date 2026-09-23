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Menag: Pendidikan Gratis Juga Berlaku di Madrasah Negeri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |22:01 WIB
Menag: Pendidikan Gratis Juga Berlaku di Madrasah Negeri
Menteri Agama Nasaruddin Umar.
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JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan layanan pendidikan negeri gratis bagi sekolah negeri juga akan diterapkan di madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama. Hal itu disampaikan Menag usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026) hari ini.

“Baik, apa yang berlaku di sekolah, itu juga berlaku di madrasah di bawah Kementerian Agama untuk madrasah negeri,” ucap Menag.

Selain itu, ia menyebutkan Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren sebagai unit baru di Kementerian Agama.

Ia menjelaskan, sebelumnya urusan pesantren berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Kini, pesantren memiliki direktorat jenderal tersendiri sehingga diharapkan memperoleh perhatian dan pengelolaan yang lebih fokus.

“Pesantren tadinya hanya subordinat dari Pendidikan Islam, sekarang menjadi direktorat tersendiri. Jadi kita berterima kasih kepada Presiden atas keputusan ini,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Direktur Jenderal Pesantren telah dilantik empat hari lalu. Kehadiran Ditjen Pesantren diharapkan mampu memperkuat berbagai program pengembangan pondok pesantren serta meningkatkan dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

“Dengan demikian, pondok pesantren akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Ke depan diharapkan pesantren memperoleh berbagai hal positif yang lebih baik dibanding sebelumnya,” jelas dia.

(Rahman Asmardika)

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