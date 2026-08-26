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Bantah Nasaruddin Umar Mundur dari Jabatan Menteri Agama, Kemenag: Itu Hoaks

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |19:45 WIB
Bantah Nasaruddin Umar Mundur dari Jabatan Menteri Agama, Kemenag: Itu Hoaks
Menteri Agama Nasaruddin Umar.
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JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Nasaruddin Umar mundur dari jabatannya sebagai Menteri Agama (Menag). Kemenag membantah informasi yang beredar tersebut dan memastikannya sebagai kabar hoaks.

“Itu hoaks. Tidak benar Prof. Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama,” kata Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Dari informasi yang beredar di masyarakat, disebutkan bahwa surat pengunduran diri Nasaruddin telah disampaikan ke Istana dan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, narasi tersebut juga mengklaim bahwa pihak Istana telah menerima dan merestui pengunduran diri Nasaruddin Umar.

Kabar burung tersebut turut menyebutkan bahwa Nasaruddin Umar mengundurkan diri karena hendak maju sebagai calon ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Thobib menegaskan bahwa Nasaruddin Umar tidak pernah menyampaikan hal perihal pengunduran dirinya. Menurutnya, informasi yang beredar tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

“Pak Menag tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Sumber informasi yang dikutip tidak jelas. Jadi kabar itu hoaks,” ujar Thobib.

(Rahman Asmardika)

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