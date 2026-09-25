Indonesia vs Singapura di GBK Malam Ini, Cek Rekayasa Lalin dan 10 Kantong Parkir

JAKARTA - Timnas Indonesia akan melawan Singapura dalam FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (25/9/2026) pukul 20.00 WIB. Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama laga berlangsung, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 80 petugas.

“Kami menyiagakan 80 petugas untuk memastikan pengaturan lalu lintas berjalan dengan baik. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan menyesuaikan rute perjalanan sesuai kondisi lalu lintas di lapangan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam keterangannya, Jumat (25/9/2026).

Selain itu, bagi suporter yang akan datang langsung ke stadion, terdapat 10 kantong parkir di sekitar kawasan GBK. Kantong parkir tersebut memiliki kapasitas 1.957 kendaraan roda empat dan 8.229 kendaraan roda dua.

“Rinciannya, Parkir Plaza Tenggara, Plaza Selatan, Istora, Elevated sisi Selatan, Elevated sisi Utara, Akuatik, Lapangan ABC, Stadion Madya, Masjid Albina, serta Lapangan Softball,” lanjut Budi.

Sementara itu, terkait rekayasa lalu lintas atau rute alternatif yang disiapkan, meliputi:

A. Lalu lintas dari Selatan

1. Blok M menuju Utara (Tanah Abang) dapat melalui Jl. Panglima Polim-Jl. Kyai Maja-Jl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City)-Jl. Teuku Nyak Arief-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Penjernihan-Jl. KH Mas Mansyur-dst.