Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jepang Akhiri Misi Pemadaman Karhutla di Kalimantan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |14:07 WIB
Jepang Akhiri Misi Pemadaman Karhutla di Kalimantan
Jepang akhiri misi pemadaman Karhutla di Kalimantan (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, pemerintah Jepang mengakhiri dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Selasa 29 September. Bantuan berupa helikopter dan personel telah berada di Indonesia lebih dari dua pekan.

"Kementerian Pertahanan Jepang mengeluarkan perintah untuk mengakhiri bantuan dalam karhutla di wilayah Kalimantan. Militer Jepang atau Self-Defense Forces (SDF) menyiagakan tiga helikopter jumbo CH-47 Chinook untuk melakukan pengeboman air atau water-bombing," ujarnya, Rabu (30/9/2026).

Menurutnya, pengakhiran ini diputusakn oleh Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizum pada Selasa 29 September. Bantuan militer Jepang telah membantu untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan. Selama beroperasi, tiga unit helikopter Chinook telah melakukan 40 kali operasi udara dengan menjatuhkan lebih dari 220 ton air.  

Ia menerangkan, Menhan Jepang menilai Indonesia akan mampu melakukan pengendalian dan penanganannya. BNPB mengapresiasi dukungan SDF dalam membantu pemadaman karhutla lahan gambut di wilayah Kalimantan. 

"Operasi yang tergabung dalam satuan tugas udara ini dimulai sejak 16 September 2026 lalu. Pengeboman air dilakukan dengan armada Chinook di wilayah Kalimantan Barat, seperti Pontianak dan Ketapang. Bantuan tersebut merupakan pertama kalinya militer Jepang melakukan operasi pemadaman karhutla pada misi luar negeri," tuturnya.

Ia menambahkan, kapal pengangkut Chinook dan personel bertolak dari Pelabuhan Kure di Prefektur Hiroshima pada 30 Agustus 2026 dan tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 10 September 2026. Bantuan militer Jepang ini merupakan wujud konkret kerja sama antara Kementerian Pertahanan dua negara untuk memperluas operasi pertahanan, termasuk latihan militer dan operasi kemanusiaan.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/30/337/3245021/karhutla-mgG3_large.jpg
Karhutla di 6 Provinsi Menurun, Tersisa 96,07 Hektare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244530/karhutla-Icbf_large.jpg
Hotspot Karhutla Melonjak Jadi 331 Titik, Kalsel dan Sumsel Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/27/337/3244515/karhutla-OeaX_large.jpg
Karhutla di 4 Provinsi, 62 Hektare Terbakar dalam 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/337/3244282/bnpb-jmFV_large.jpg
Kepala BNPB Klarifikasi Pernyataan 'Kehidupan Masyarakat Normal di Tengah Karhutla'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/337/3243865/karhutla-sqvY_large.jpg
BNPB Sebut Pemadaman 209 Hektare Lahan Gambut di 6 Provinsi Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243606/ispa-uid9_large.jpg
Kemenkes Catat 174.694 Kasus ISPA di Tujuh Wilayah Terdampak Karhutla, 40.363 Balita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement