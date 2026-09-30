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Shubh Diwali Selection Persembahkan Cita Rasa India untuk Momen Berbagi di Jakarta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |16:52 WIB
Shubh Diwali Selection Persembahkan Cita Rasa India untuk Momen Berbagi di Jakarta
Shubh Diwali Selection. (Foto: dok Manhattan Hotel Jakarta)
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JAKARTA - Diwali bukan hanya tentang cahaya yang menerangi suasana, tetapi juga tentang kebersamaan dan tradisi berbagi dengan keluarga, sahabat, serta orang-orang terdekat.

Menyambut perayaan Diwali tahun ini, Man Aur Tan Authentic Indian Cuisine di Manhattan Hotel Jakarta menghadirkan Shubh Diwali Selection, rangkaian mithal khas India yang dapat menjadi bagian dari momen istimewa selama musim perayaan.

Mulai 1 Oktober hingga 9 November 2026, Shubh Diwali Selection tersedia setiap hari dari pukul 12.00 hingga 22.00 WIB. Koleksi ini menghadirkan beragam pilihan Indian sweets dengan karakter rasa yang berbeda, mulai dari kudapan berbahan kacang hingga pilihan berbasis susu, kelapa, cokelat, dan berbagai sajian manis khas India lainnya.

Salah satu pilihan yang hadir dalam koleksi ini adalah Besan Ladoo, kudapan khas India yang tersedia dalam ukuran 1 kilogram dengan harga IDR230.000++, serta ukuran 0,5 kilogram seharga IDR130.000++. Pilihan lainnya adalah Khoya Burfi dan Khoya Pedda, yang masing-masing tersedia dalam ukuran 1 kilogram seharga IDR290.000++ dan IDR290.000++, dengan pilihan 0,5 kilogram masing-masing seharga IDR160.000++.

Bagi pencinta kudapan berbahan kacang, Kaju Katli dan Kaju Pista Roll menjadi bagian dari pilihan Shubh Diwali Selection. Keduanya tersedia dalam ukuran 1 kilogram dengan harga IDR350.000++ dan ukuran 1/2 kilogram seharga IDR200.000++. Sementara itu, Coconut Burfi hadir dengan harga IDR280.000++ per kilogram dan IDR150.000++ untuk 1/2 kilogram.

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