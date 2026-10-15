Sidang Ijazah Jokowi Ricuh, Dokter Tifa Ngamuk Dituding Ahli Abal-Abal

JAKARTA – Sidang perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanas ketika terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa mencecar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam persidangan JPU menghadirkan Sekjen Projo Freddy Alex Damanik.

Persoalan bermula dari pernyataan Freddy dalam program talk show yang menyatakan bahwa dokter Tifa merupakan ahli abal-abal, karena menuding ijazah Jokowi palsu. Dokter Tifa kemudian menegaskan apakah sampai detik ini pernyataan tersebut tetap dipertahankan oleh Freddy.

"Tidak Anda cabut itu pernyataan Anda di persidangan ini bahwa saya adalah ahli abal-abal?," tanya dokter Tifa di ruang sidang PN Jakarta Timur, Kamis (15/10/2026).

"Saya menyatakan apa yang saya nyatakan waktu (di talk show) itu," jawab Freddy.

Dokter Tifa tampak tak terima disebut sebagai ahli abal-abal dan mencecar saksi mengenai latar belakang pendidikannya.

"Tiga orang itu ahli abal-abal, begitu Yang Mulia. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda tahu saya dokter lulusan UGM, Universitas Gadjah Mada? Anda tahu apa tidak? Anda tahu apa tidak," kata dokter Tifa.

"Saya belum pernah memeriksa ijazah Anda," jawab Freddy.

Dalam kesempatan itu, Dokter Tifa sebenarnya meminta saksi agar menjawab pertanyaannya secara singkat dengan jawaban ya atau tidak. Namun, karena jawab saksi dianggap berbelit-belit keduanya justru saling emosi dan menaikkan nada tinggi.

"Tidak tahu, sok tahu apa tidak pertanyaannya?," lanjut dokter Tifa.

"Kebenarannya saya tidak tahu," jawab Freddy.

"Tahu apa tidak," kata dokter Tifa.

"Tidak!," teriak Freddy.

"Begitu saja bilang, "Tidak!"," balas dokter Tifa.