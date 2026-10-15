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Andi Azwan Buka-bukaan soal Tudingan Organisasinya Didanai Jokowi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |10:19 WIB
Andi Azwan Buka-bukaan soal Tudingan Organisasinya Didanai Jokowi
Andi Azwan Buka-bukaan soal Tudingan Organisasinya Didanai Jokowi/Okezone
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JAKARTA - Tim hukum terdakwa Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa menggali keterangan Andi Azwan selaku saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam perkara tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui Andi merupakan salah satu relawan Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam persidangan, tim hukum dokter Tifa awalnya menanyakan hubungan Andi Azwan dengan Jokowi. Dia mengaku telah bertemu dengan Jokowi pada 2012 dan saat itu menjadi tim sukses.

"Ya. Saya tanyakan kepada Saudara rekan saya, Andi Aswan, ya. Menyambung pertanyaan rekan kami tadi, apa hubungan rekan dengan Pak Jokowi?," tanya tim hukum dokter Tifa di ruang sidang PN Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (15/10/2026).

"Ya. Saya bertemu Pak Jokowi itu 2012. Saya adalah tim sukses beliau," jawab Andi Azwan.

Dari hal tersebut, tim hukum dokter Tifa lantas mempertanyakan sumber pendanaan organisasi yang dijalankan Andi Azwan.

"Ya. Pertanyaan kedua, organisasi Anda itu dibiayai oleh siapa? Pertanyaan penting ini," kata tim hukum dokter Tifa.

"Organisasi kami tidak ada yang membiayai, organisasi kami betul-betul adalah dari kami semua," kata Andi.

 

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