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Menteri-Wamen Mulai Tiba di Istana Bogor Jelang Rapat Kabinet 

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |18:54 WIB
Menteri-Wamen Mulai Tiba di Istana Bogor Jelang Rapat Kabinet 
Menteri-Wamen Mulai Tiba di Istana Bogor (foto: Okezone/Binti)
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JAKARTA - Menteri, wakil Menteri (Wamen) hingga Kepala Badan mulai berdatangan ke Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/10/2026). Kedatangan para menteri hingga wamen ini untuk menghadiri rapat Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Dari pantauan Okezone, sejak pukul 18.30 WIB, sejumlah mobil yang membawa para menteri mulai memasuki Istana Bogor melalui Pintu 3.

Salah satunya Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang tiba menggunakan mobil dinas Limousin Maung Garuda. Maman hanya melambaikan tangan kepada awak media tanpa memberikan keterangan.

Sejumlah pejabat lain yang terlihat hadir di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti.

Kemudian, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ferry Noor, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Menteri Pertahanan Yusuf Jauhari, dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad juga terlihat tiba di Istana Bogor. Selain itu, hadir Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

 

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