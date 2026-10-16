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Bus Tahanan Polres Labuhanbatu Tabrak Truk Tronton, Sejumlah Tahanan Terluka

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |13:10 WIB
Bus Tahanan Polres Labuhanbatu Tabrak Truk Tronton, Sejumlah Tahanan Terluka
Mobil tahanan kecelakaan (foto: tangkapan layar)
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JAKARTA – Bus tahanan milik Polres Labuhanbatu, Sumatera Utara, terjun ke parit sedalam sekitar empat meter setelah menabrak truk tronton di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), kawasan Pinang Lombang, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada Kamis 15 Oktober 2026.

Pantauan iNews di lokasi, bus tersebut diketahui tengah membawa sejumlah tahanan dari Rantauprapat menuju Aek Kanopan, Labuhanbatu Utara. Insiden itu mengakibatkan sejumlah tahanan mengalami luka-luka. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula saat bus tahanan melaju dari arah Rantauprapat menuju Aek Kanopan. Bus tersebut diduga hendak mendahului kendaraan yang berada di depannya.

Setibanya di lokasi kejadian, muncul truk tronton bernomor polisi BK 8406 FU. Bus yang mengambil jalur kanan itu kemudian menabrak bagian kiri truk tronton hingga kehilangan kendali dan terpental masuk ke parit.

Kerasnya benturan membuat bus terperosok ke dalam parit sedalam sekitar empat meter. Sejumlah pria yang mengenakan baju tahanan juga terlihat tergeletak di seberang parit dalam rekaman video yang beredar.

 

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