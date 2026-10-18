Berita Duka! Brigjen TNI Andi Gunawan Tutup Usia, Putra Jenderal Kopassus Legendaris Edi Sudrajat

JAKARTA – Berita duka datang dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI.

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pertahanan (Kapuspimjemenhan) BPSDM Pertahanan Kemhan, Brigadir Jenderal TNI Andi Gunawan, meninggal dunia pada Sabtu, 17 Oktober 2026.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin beserta keluarga besar Kemhan menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Brigjen TNI Andi Gunawan yang juga merupakan abituren Akademi Militer (Akmil) 1995.

“Dedikasi almarhum dalam mengembangkan kepemimpinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertahanan menjadi bagian dari pengabdian yang akan senantiasa dikenang,” tulis @kemhanri, dikutip Okezone, Minggu (18/10/2026).

“Semoga Allah Ta’ala menerima seluruh amal ibadah almarhum serta memberikan kekuatan dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan,” demikian keterangan tersebut.

Sekadar diketahui, Brigjen TNI Andi Gunawan merupakan putra jenderal Kopassus yang juga mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal TNI (Pur) Edi Sudrajat (1938–2006), dan Kapten Pnb (Purn) Lulu Lugiyati.

(Fahmi Firdaus )

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