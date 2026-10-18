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Survei Parameter Politik: Elektabilitas Prabowo Masih Tertinggi, Disusul KDM dan Anies

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |19:05 WIB
Survei Parameter Politik: Elektabilitas Prabowo Masih Tertinggi, Disusul KDM dan Anies
Presiden Prabowo Subianto.
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JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto unggul dalam simulasi elektabilitas calon presiden (capres) berdasarkan hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) periode September–Oktober 2026. Sebanyak 31,6 persen responden memilih Prabowo jika pemilihan presiden dilaksanakan saat ini.

Dalam survei ini, responden memberikan jawaban secara spontan (top of mind) mengenai tokoh yang akan dipilih untuk menjadi capres. Hasilnya, Prabowo mengungguli jajaran nama lainnya.

"Elektabilitas Presiden terbuka Prabowo Subianto 31,6%," tulis dokumen hasil survei PPI.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berada di posisi kedua dengan elektabilitas 11,4 persen. Sementara itu, Anies Baswedan menempati peringkat ketiga dengan elektabilitas 10,1 persen.

Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipilih oleh 6,9 persen responden, disusul Ganjar Pranowo sebesar 4,4 persen. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berada di angka 2,3 persen, disusul Mahfud MD sebesar 1,7 persen dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, sebesar 1,1 persen.

Sementara itu, nama-nama seperti Purbaya Yudhi Sadewa, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hingga Pramono Anung turut masuk bursa capres walau tingkat keterpilihannya masih di bawah 1 persen. Sebanyak 25,5 persen responden menyatakan tidak tahu atau belum menentukan pilihan.

Survei ini dirilis dalam rangka evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengumpulan data dilakukan terhadap 1.200 responden melalui wawancara tatap muka pada 26 September–6 Oktober 2026.

 

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