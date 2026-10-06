Survei LKPI Potret Elektabilitas Parpol Menuju 2029

JAKARTA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mengungkap elektabilitas partai politik jelang Pemilu 2029. Dari survei yang dilakukan, elektabilitas Partai Gerindra menduduki urutan teratas mencapai 17,3 persen.

Di urutan selanjutnya ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 16,8 persen dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 6,2 persen.

"Selanjutnya, NasDem memperoleh 7,3 persen, Golkar 6,1 persen, PKS 5,5 persen, PAN 4,3 persen, Demokrat 4,1 persen dan PSI 4,3 Persen," ujar Peneliti LKPI Irwan Ardiansyah dalam keterangannya, dikutip Selasa (6/10/2026).

Kelompok partai lainnya, kata Irwan, yang disebut dalam survei sebagai gabungan partai di luar parlemen, memperoleh 5,6 persen. Sebanyak 22,5 persen responden tidak memberikan jawaban.

"Data tersebut menggambarkan menjelang kontestasi politik 2029, masih terdapat proporsi responden yang cukup besar yang belum memberikan pilihan atau belum menentukan jawabannya dalam pertanyaan mengenai partai politik," katanya.