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Survei Median: MBG hingga Sekolah Rakyat Jadi Program Pemerintah Paling Disukai Publik

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |14:33 WIB
Survei Median: MBG hingga Sekolah Rakyat Jadi Program Pemerintah Paling Disukai Publik
Direktur Eksekutif Median Rico Marbun memaparkan hasil survei di Jakarta (Foto: Dok)
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JAKARTA - Lembaga Survei Median memotret program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang paling disukai publik. Dari survei yang dilakukan, Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata menjadi program yang paling banyak disebut masyarakat.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, mengungkapkan, dalam pertanyaan terbuka mengenai program pemerintah yang paling disukai, MBG memperoleh angka 38,4 persen atau berada di urutan pertama.

“Posisi berikutnya adalah Sekolah Rakyat sebesar 15,7 persen dan Bansos atau BLT sebesar 6,3 persen,” kata Rico Marbun dalam pemaparan hasil survei Median di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Dari program pemerintah, kata Rico, MBG meraih angka lebih dari dua kali lipat dibandingkan program lainnya, seperti Sekolah Rakyat. Namun, Sekolah Rakyat juga masuk dalam tiga besar jawaban responden dalam survei mengenai program pemerintah yang paling disukai.

“Program MBG merupakan salah satu program utama pemerintahan Prabowo-Gibran dan menjadi program yang paling banyak muncul dalam jawaban responden ketika diminta menyebut program pemerintah yang mereka sukai,” imbuhnya.

Sementara Bantuan Sosial atau Bansos dan Bantuan Langsung Tunai atau BLT menempati posisi ketiga. Disebutkan juga, dalam survei dengan metode jawaban terbuka (open-ended), responden menyebutkan berbagai program lain meski dengan persentase yang lebih kecil.

Berikut temuan survei terhadap sejumlah program; cetak sawah 3,3%; pemberantasan korupsi 2,6%; Koperasi Merah Putih 2,5%; Biodiesel B50 1,8%; Bantuan pertanian 1,3%; Cek Kesehatan Gratis 1,3%; Memajukan Ekonomi Indonesia 0,8%. Kemudian, rumah subsidi/rehab rumah 0,7%.

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