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Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2026, Kampanyekan Jurnalisme Berkualitas!

Zakky Mubarok Santosa , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |11:21 WIB
Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2026, Kampanyekan Jurnalisme Berkualitas!
Forum Pemred Gelar Run For Good Journalism 2026/Okezone
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JAKARTA - Forum Pemred Indonesia menggelar acara Run For Good Journalism 2026 yang diselenggarakan di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada Minggu (18/10/2026).

Ajang yang telah diadakan kedua kalinya ini, turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo, dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.

Ketua Forum Pemred Retno Pinasti mengatakan, acara tersebut merupakan bagian dari gerakan jurnalisme yang berkualitas dan upaya mendukung keberlanjutan media di Indonesia.

"Run for Good Journalism ini adalah kegiatan Forum Pemred Indonesia untuk mengkampanyekan jurnalisme berkualitas," ujar Retno.

Ia menyebut acara ini mengusung tema Pers untuk Publik, sebagai respons terhadap munculnya keraguan masyarakat di media sosial terhadap integritas pers arus utama, yang dinilai tidak menjalankan fungsi pers sebagaimana mestinya.

"Nah, ini adalah penyelenggaraan tahun yang kedua dan kali ini kita memilih tema Pers untuk Publik. Kenapa tema ini yang kita pilih? Karena belakangan ini, mungkin kalau teman-teman lihat, media sosial mungkin mulai muncul keraguan akan integritas pers arus utama," katanya.

"Mungkin ada yang memberitakan seolah-olah ada demo padahal apa tapi enggak diliput oleh pers, gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita semakin yakin bahwa di tengah badai informasi, di tengah badai opini, itu justru peran pers arus utama ini semakin krusial. Dibutuhkan verifikator apakah sebuah informasi ini sesuai fakta atau hoaks," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo, mengingatkan kembali pentingnya peran pers dalam menyajikan informasi yang jernih, sesuai dengan fakta, dan menghadirkan pemberitaan yang akurat dan dapat dipercaya publik.

 

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